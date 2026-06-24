Вход на все площадки свободный.

27 июня Центральный парк культуры и отдыха Владимира станет главной площадкой для празднования Дня молодежи 2026. Город объединится под девизом «Владимир – город молодых сердец и смелых идей», следуя концепции Росмолодежи «Мечта. Гордость. Единство». Праздник пройдет с 16:00 до 22:00 часов.Главная сцена фестиваля будет работать с 16:30 до 22:00. Здесь состоится торжественное открытие, выступят талантливые студенты ВлГУ и РАНХиГС, а также местные группы «Love hurts», «911» и «Не школа барабанов». Специальной гостьей из Москвы станет певица Леора.Интерактивные зоны начнут работу с 16:00 часов. В этом году символом праздника стал «Конь-огонь». Гостей ждут интеллектуальные квизы от «IQ-табун», шахматный турнир «Ход конем», выставка спорткаров VTONER FEST и киберспорт от «Владимирского тяжеловоза». Также запланированы брейкинг-джем, лазертаг и мастер-классы гимнастов. Для самых маленьких участников пройдет «Забег ползунков». На малой сцене с 17:00 до 19:00 будет работать открытый микрофон, а затем выступят музыканты Центра современной культуры и группа «Бастион».Участие во всех активностях бесплатное, однако на некоторые площадки требуется предварительная регистрация.