Консультации проводятся круглосуточно.

Военнослужащие из Владимирской области, принимающие участие в специальной военной операции, а также их родственники получили возможность обращаться за психологической помощью через Единый федеральный чат. Данная служба организована на новой цифровой площадке Комитета семей воинов Отечества в социальной сети «ВКонтакте».Консультации проводятся в круглосуточном режиме на абсолютно безвозмездной основе. Обращения принимаются полностью анонимно: от пользователей не требуют предоставлять какие-либо личные данные. Квалифицированную помощь гражданам оказывает команда опытных медицинских и клинических психологов.Специалисты помогают абонентам преодолевать сильную тревогу, справляться с эмоциональным истощением, переживать горечь утраты близких, а также бороться с паническими атаками и другими тяжелыми психологическими проблемами.Этот благотворительный проект успешно работает с 2024 года. Его развитием занимаются представители Комитета семей воинов Отечества и фонда «Социальная сфера» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.