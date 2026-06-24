Из-за проведения фестиваля «Песни России» изменится схема движения общественного транспорта с 16:00 до 23:00.

Администрация Владимира информирует горожан и гостей областной столицы о временных корректировках в расписании и маршрутах общественного транспорта. Изменения вводятся 24 июня в связи с проведением XX Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» на Соборной площади.С 16:00 до 23:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по улицам Большая Московская и Большая Нижегородская. Ограничения затронут участок дороги от поворота на улицу Гагарина до площади Фрунзе.На время действия запрета троллейбус номер один направится в объезд по улицам Гагарина, Луначарского, Батурина и Мира, после чего вернется на свой стандартный маршрут. Троллейбус №5 и автобусы под номерами 12С, 15, 22, 25, 26С, 28 проследуют по улице Гагарина и Лыбедской магистрали до площади Фрунзе, далее продолжая движение по привычным направлениям. Пассажиров просят заранее рассчитывать время и планировать поездки с учетом временных изменений.