Ограничения будут действовать с 8:30 до 16:00

Завтра в областном центре вводится временное ограничение на движение транспортных средств под Черным мостом.25 июня в период с 8:30 до 16:00 проезд по улице Рабочий спуск будет полностью заблокирован с обеих сторон от путепровода. Данные меры вводятся в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на системе ливнеприемников.Водителей убедительно просят проявить понимание, заранее составить альтернативные варианты поездок и скорректировать свои маршруты с учетом действующих ограничений.Ранее мы сообщали, что 24 июня с 16:00 до 23:00 в центре Владимира перекроют движение транспорта в связи с проведением XX Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» на Соборной площади. Ограничения затронут улицы Большую Московскую и Большую Нижегородскую — на участке от пересечения с улицей Гагарина до площади Фрунзе.