Владимир Зеленский удостоился изваяния в гипсе. Бюсты шестого президента Украины из этого материала с 25 июля поступают в свободную продажу. Их можно приобрести через Интернет по всей Украине.

Владимир Зеленский удостоился изваяния в гипсе. Бюсты шестого президента Украины из этого материала с 25 июля поступают в свободную продажу. Их можно приобрести через Интернет по всей Украине.Производители нахваливают свой товар. Они уверены, что это отличный подарок, который может украсить рабочий стол и интерьер каждого гражданина Незалежной, передает ТАСС.Скульптурный гипс, из которого изготовлен бюст Зеленского, покрыт тремя слоями лака и сусальным золотом. Цвет может быть разным — мраморным или слоновой кости – глянцевым или матовым. Вес составит 2,5 килограмма, высота — 23 сантиметра.Денег за это произведение искусства просят немало – бюст будет стоить около 2 тысяч гривен (78 долларов).Отношение президента Украины к появлению его скульптурных изображений, предназначенных для продажи, пока неизвестно. Ранее Зеленский заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников. По его словам, президент — не икона, не идол и не портрет.Зеленский призвал чиновников повесить в кабинетах фотографии своих детей. "Перед каждым решением смотрите в глаза им", — сказал он. Правда, в тот момент бюсты президента еще не появились.