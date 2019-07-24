Количество случаев мошенничества с использованием новой схемы должно сократиться.

Государственная дума приняла закон, который поможет защитить граждан во время совершения сделок с недвижимостью, при проведении которых используется электронная подпись. Об этом сообщает агентство РИА Новости.В последнее время, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, количество случаев мошенничества при проведении таких сделок увеличилось. В арсенале аферистов появились новые схемы, позволяющие мошенникам незаконно завладеть чужой недвижимостью.Новый закон дополнит уже существующий закон о государственной регистрации недвижимости. Собственнику необходимо будет заранее уведомить Росреестр о возможности подачи заявления в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.Владелец должен будет сделать это заявление, явившись лично (также это сможет сделать его законный представитель), либо направив в Росреестр почтовое отправление, в котором подлинность подписи будет заверена нотариально.Только в этом случае документы о переходе права собственности в электронной форме будут приняты к рассмотрению. В противном случае их вернут заявителю.