22 июля свой 53-й день рождения отметил Иван Охлобыстин, сыгравший одну из главных ролей в сериале Интерны. По случаю торжества собрались и другие актеры ситкома.

22 июля свой 53-й день рождения отметил Иван Охлобыстин, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Интерны". По случаю торжества собрались и другие актеры ситкома.На фото с мероприятия, которое опубликовала на своей личной странице в Instagram Кристина Асмус, вместе позирует почти весь основной состав "Интернов". Сама Кристина, виновник торжества – Иван Охлобыстин, Светлана Пермякова и Александр Ильин.Несмотря на то, что с момента выхода последней серии сериала прошло уже 6 лет, звезды практически не изменились. Все, за исключением последнего упомянутого.Ильин, сыгравший Семена Лобанова, кардинально сменил имидж. Он отрастил густую бороду. Связано это со сменой деятельности актера. Он начал музыкальную карьеру в группе "План Ломоносова", поэтому ему приходится соответствовать образу панка.Поклонники были шокированы такими переменами во внешности полюбившегося артиста. "Ну, Лобанов! Зачем ему такая бородища?!", "Абориген!", "Лобанов уже не тот", "Дровосек!", – критиковали Александра злопыхатели."Как бомжара!", – с презрением отметил пользователь Сети.А вот Асмус получила множество комплиментов в свой адрес. "Кристина, вы совсем не изменились!", "Вы становитесь только красивее!", – высказывались восхищенные поклонники.