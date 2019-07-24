Он снимал с неё деньги, но возвращать их не собирался

Он снимал с неё деньги, но возвращать их не собиралсяВ дежурную часть полиции в Александровском районе обратился представитель одной из финансово-кредитных организаций.Он рассказал, что несколько месяцев назад кто-то оформил кредитную карту онлайн. Деньги с карты снимали, но обратно не возвращали.Правоохранители нашли пользователя карты, им оказался 34-летний местный житель. Злоумышленник признался, что оформил карту, предоставив ложные сведения и заранее знал о том, что возвращать кредит не собирается. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования, сообщает пресс-служба регионального УМВД.