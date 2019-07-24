Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоялась в его резиденции. В ходе своей беседы с политиком Загитова подарила ему плюшевую игрушку.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоялась в его резиденции. В ходе своей беседы с политиком Загитова подарила ему плюшевую игрушку.Новым игрушечным питомцем Абэ стала собака породы акита-ину, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на mainichi.jp. И выбор Загитовой в пользу именно этой породы неслучаен –акита-ину являются любимой породой у спортсменки.Такой жест со стороны Алины является ответным, ведь два года назад Абэ подарил ей живую собаку по имени Масару. После встречи Загитова призналась, что осталась довольна встречей с премьер-министром Японии: "Премьер-министр был очень любезен. Мы поговорили и хорошо провели время".