Накануне состоялся суд по делу американского рэпера Tay-K, настоящее имя которого Tэймор Трэвон Макинтайр. Парня признали виновным и вынесли ему страшный вердикт.

Накануне состоялся суд по делу американского рэпера Tay-K, настоящее имя которого Tэймор Трэвон Макинтайр. Парня признали виновным и вынесли ему страшный вердикт.Автор песен приговорен к 55 годам тюрьмы. Кроме того, ему назначен штраф в размере 10 тысяч долларов.Оказалось, что это не самый худший исход событий. Изначально ему грозил срок от 5 до 99 лет заключения. Смертной казни ему удалось избежать лишь из-за того, что на момент совершения преступления Тэймор был несовершеннолетним.Артист попал под трибунал из-за доказательства его причастности к жестокому убийству. В 2016 году банда, где он состоял, вторглась в дом, в результате чего был убит человек. Макинтайр признал вину по двум пунктам ограбления с отягчающими обстоятельствами, сообщает Billboard.Отметим, на данный момент это не все преступления, которые висят на рэпере. Он также обвиняется в убийстве и нападении на 65-летнего мужчину.Напомним, пика своей популярности Tay-K достиг после релиза песни "The Race". К слову, он написал ее после своего ареста. В последствие клип на этот трек, в котором он снимается с оружием в руках и угрожает своим противникам убийством, повлиял на вынесение приговора. Во время слушаний 22 июля прокурор представил его в суде, и это поспособствовало принятию решения приговорить автора к тюрьме.