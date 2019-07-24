Разбитую дорогу в Астрахани после многочисленных жалоб жителей засыпали не щебнем, а фрагментами надгробий, могильных оград. Более того, среди обломков встречались цветы и обрывки венков. Траурное покрытие сняли на видео.

Разбитую дорогу в Астрахани после многочисленных жалоб жителей засыпали не щебнем, а фрагментами надгробий, могильных оград. Более того, среди обломков встречались цветы и обрывки венков. Траурное покрытие сняли на видео."Как вообще можно было засыпать дорогу дробленными надгробными плитами и венками с кладбища. Это что за новшества такие?" — цитирует "Астрахань FM" ошарашенную местную жительницу.По ее словам, местные власти решили привести в порядок разбитую дорогу после многочисленных жалоб, так как даже небольшой дождь превращал ее в полосу препятствий. На асфальт горожане и не надеялись, но рассчитывали увидеть на проезжей части щебенку, однако вместо нее привезли подозрительный строительный мусор, который при ближайшем рассмотрении оказался обломками могильных плит и оград вперемежку с цветами из венков.После нескольких жалоб на место прибыли рабочие и собрали особо яркие цветы и явные обрывки венков, а вот обломки надгробий не тронули.