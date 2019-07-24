Гибель российского боксера Максима Дадашева не оставила равнодушной его коллег. Боксеры из разных стран выразили свои соболезнования по случаю смерти 28-летнего россиянина.

Гибель российского боксера Максима Дадашева не оставила равнодушной его коллег. Боксеры из разных стран выразили свои соболезнования по случаю смерти 28-летнего россиянина.Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик посвятил Максиму Дадашеву стихотворение, которое разместил на своей странице в Instagram. Также Усик выразил соболезнования родным и близким Максима.Посмотреть эту публикацию в InstagramЯ болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня , как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал.