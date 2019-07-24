Сервис позволяет пользователям удаленно присматривать за своим жильем из любой точки мира

Сервис позволяет пользователям удаленно присматривать за своим жильем из любой точки мираСо старта продаж сервис «Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили уже более тысячи домохозяйств Владимирской области. Активный рост заявок начался ещё весной и продолжает набирать обороты летом. За шесть месяцев 2019 года абонентская база услуги увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это коробочное решение под ключ, которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Сервис позволяет пользователям удаленно присматривать за своим жильем из любой точки мира.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Системы видеонаблюдения, снабжённые продвинутыми технологиями, перестали быть предметом роскоши: теперь по стоимости они доступны рядовому потребителю. Аппаратура способна выполнять целый комплекс задач. Отследить, чем занимаются дети без родителей; узнать, как чувствует себя пожилой родственник на другом конце города; обезопасить недвижимость от кражи или проказ соседских озорников: насущных примеров использования «цифрового ока» множество. И среди владимирцев услуга всё более популярна. Только за шесть месяцев текущего года абонентская база услуги «Ростелекома» выросла вдвое, и мы прогнозируем её дальнейший рост. Уверен, что основная причина тому – оптимальное соотношение цена-качество. Кроме того, аппаратура не требует специального обслуживания. Систему легко может установить любой пользователь, соблюдая шаги, указанные в подробной простой инструкции из комплекта».Клиент может самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить параметры изображения. Управлять услугой можно с помощью мобильного приложения или через личный кабинет на сайте сервиса. Облачная платформа хранения видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней в зависимости от тарифного плана. В случае перебоев с доступом в интернет изображение не пропадет и будет записано на SD-карту.До 31 июля 2019 года в рамках акции «Видео за 350» при покупке видеокамеры абонент получает шесть месяцев пользования «Видеонаблюдением» от «Ростелекома» в подарок. А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.