Михаил Боярский оправдался за скандальное заявление о своей дочери. По словам актера, его неверно поняли: он имел в виду, что главное для человека – семья, а работа на втором месте.

Михаил Боярский оправдался за скандальное заявление о своейдочери. По словам актера, его неверно поняли: он имел в виду, что главное длячеловека – семья, а работа на втором месте.Михаил Боярский считает, что гордиться надо не ролями, а своимидетьми, семьей. Именно это артист имел в виду, говоря о дочери Елизавете -однако его тогда неправильно поняли.Актера недавно спросили, какую роль Елизаветы Боярской онможет выделить. "Да никакой не горжусь. Пускай сама разбирается со своейсудьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у неедвое детей, и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, —это романтическая юность!", – заявил Михаил Боярский.Высказывание известного актера вызвало ажиотаж в Сети.Поклонники Елизаветы поняли заявление Боярского так, что дочери не надо играть– а надо сидеть дома, с семьей. Многие обиделись за любимую актрису.Теперь объяснил свое заявление, которое вызвалоскандал. По словам актера, он гордится тем, что у Лизы есть дети и она хорошаямать. " Для меня и сын Сергей, и дочь Лиза – главные заслуги, а не роли вкино и песни. Думаю, рано или поздно все актеры понимают, что юношеский азарт,увлечение театром и кино должно быть временным явлением", – пояснилартист.признал: есть люди, которые целиком посвящают себя Мельпомене. Однако, какправило, у таких актеров несчастные семьи, цитируют Боярского "Аргументынедели".