К концу лета 16 медвежат-сирот отправятся жить в леса Тверской области. В центре спасения медвежат-сирот заверили, что малыши подросли и теперь самостоятельно смогут обитать в дикой природе.

К концу лета 16 медвежат-сирот отправятся жить в леса Тверской области. В центре спасения медвежат-сирот заверили, что малыши подросли и теперь самостоятельно смогут обитать в дикой природе.Сейчас в Центре спасения бурые мишки, которые потеряли свои семьи, живут в открытом вольере. Они хорошо прибавили в весе — в этом году в лесу обильный урожай ягод и диких яблок. Сотрудники питомника стараются минимизировать контакт с медвежатами. Тем самым сохранить их животные инстинкты, и быть уверенными, что по своей воле на глаза охотникам они не попадутся.Как передает "Вести Тверь", в начале августа косолапых вывезут в лес и выпустят в дикую природу. Переселением зверей из неволи будет руководить известный ученый, создатель уникальной методики Валентин Пажетнов.