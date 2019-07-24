Челябинские историки создадут виртуальную копию Игнатьевской пещеры. Для того, чтобы скопировать ее во всех деталях, исследователи разработали новую технику создания точных трехмерных изображений для объектов культурного наследия, сообщает ГТРК Южный Урал.

Челябинские историки создадут виртуальную копию Игнатьевской пещеры. Для того, чтобы "скопировать" ее во всех деталях, исследователи разработали новую технику создания точных трехмерных изображений для объектов культурного наследия, сообщает ГТРК "Южный Урал".Основные задачи данного проекта заключаются в том, что такая 3D-модель поможет не только сохранить природный памятник, но и даст возможность ученым изучить его подробнее. При этом объект станет доступным для всех желающих. Совершить виртуальную экскурсию можно будет из любой точки земного шара."Мы сможем воссоздать объемные наскальные рисунки в любом месте. Например, в рамках музейной экспозиции. Таким образом, мы увековечим для будущих поколений эти бесценные артефакты", — рассказал историк Гаяз Самигулов.Напомним, в 2018 году Игнатьевскую пещеру закрыли для туристов. С 1 февраля доступ к ней имеют только эксперты, занимающиеся вопросами сохранения исторического памятника.