Небольшая прибавка к пенсиям, нововведения в платежках за ЖКУ, изменения процесса регистрации нового автомобиля, а также новые правила провоза овощей и фруктов в багаже - с 1 августа россиян ожидает множество изменений.

Небольшая прибавка к пенсиям, нововведения в платежках за ЖКУ, изменения процесса регистрации нового автомобиля, а также новые правила провоза овощей и фруктов в багаже — с 1 августа россиян ожидает множество изменений. Подробности — в материале News.ru.Прибавка к пенсииС 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей. Выплаты этой группе пенсионеров не индексировались с 2016 года. Перерасчет проводится исходя из накопленных пенсионных баллов. Для этого учитывается продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. В настоящее время для перерасчета используется три балла. Дополнительные баллы, как ожидается, будут посчитаны в следующем году.Документы без нотариусаС 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме. В частности, в эту категорию попадут сделки с имуществом, составляющим паевой инвестфонд, а также сделки по отчуждению земельных долей при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение.Отмена госпошлиныС 1 августа больше не надо будет уплачивать государственную пошлину при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы (сейчас размер пошлины составляет 200 рублей).Страхование жильяВ платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новый пункт, связанный со страхованием недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон вступает в силу 4 августа. При этом страхование жилплощади останется добровольным. Перечень страховых рисков каждый регион сможет устанавливать самостоятельно: природные стихийные бедствия, техногенные катастрофы, теракты и т.д.Упрощение регистрации автомобиляС 4 августа зарегистрировать купленную машину можно будет через производителей или непосредственно в салоне официального дилера. Это избавит россиян от необходимости приезжать в ГИБДД. Также разработан проект предоставления услуг регистрации машин и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу одного окна.Изготовление номерных знаковС 4 августа назначать сочетания букв и цифр для новых автомобильных номеров будут в ГИБДД, а изготовлять номерные знаки начнут аккредитованные частные компании. Ожидается, что на стоимость госномеров для машин это не повлияет. Предельный уровень тарифа с НДС на услуги по изготовлению регистрационных знаков на автомобили составит 2 тысячи рублей.Провоз багажаС 19 августа меняются правила провоза в багаже и ручной клади фруктов и цветов. Теперь ввезти в страну можно будет не больше 5 килограммов фруктов или овощей и не больше трех букетов цветов. Для большего количества продукции потребуются уже специальный сопроводительные документы. Данные правила будут действовать не только для пассажиров всех видом транспорта, но и распространяться на все почтовые отправления.Алкоголь под присмотромС 21 августа ужесточаются требования к складам, где хранится алкогольная продукция. Такие помещения должны быть изолированы от служебных и подсобных помещений капитальными стенами или временными перегородками, а также оборудованы освещением и приборами, измеряющими температуру и влажность воздуха. Новые правила должны будут соблюдать и производители, и оптовые продавцы.