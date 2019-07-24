Виктория Боня призналась: ее сердце занято. Телеведущая показала поклонникам огромный букет цветов – отметив, что это подарок от любимого мужчины.

Виктория Боня призналась: ее сердце занято. Телеведущаяпоказала поклонникам огромный букет цветов – отметив, что это подарок отлюбимого мужчины.Роскошные пионы и мурлыкающая от удовольствия Виктория Боня– такой снимок ждал подписчиков блога телеведущей в Instagram. Боня обожает эти цветы – и,судя по подписи к снимку, того, кто их подарил."Любимые цветы от любимого мужчины, что может бытьлучше?!!! #муррр", – написала Виктория.Имени своего избранника Виктория Боня так и не раскрыла. Досих пор она только намекала на то, что снова не одинока. Однако так прямовысказалась о своем возлюбленном впервые.Виктория Боня была замужем один раз – за бизнесменом АлексомСмерфитом, от которого родила дочь Анджелину-Летицию. После развода спредпринимателем девочка осталась с матерью, но и у отца гостит частенько.После расставания со Смерфитом у был роман сфранцузским миллиардером Пьером Андюраном. Отношения длились недолго изавершились скандалом. После этого о романах телеведущей были только слухи -никаких конкретных имен, а сама звезда лишь недавно намекнула, что у нее появился бойфренд.Недавно выложила в микроблог видео с дочерью, катающейся верхом. Среди подписчиков нашлись критики, которые начали давать рекомендации по обучению верховой езде. Телезвезда отреагировала весьма жестко, заметив, что Анджелина сама может поучить кого угодно, как ездить на лошади.