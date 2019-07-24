Виктория Боня призналась: ее сердце занято. Телеведущая
показала поклонникам огромный букет цветов – отметив, что это подарок от
любимого мужчины.
Виктория Боня призналась: ее сердце занято. Телеведущая
показала поклонникам огромный букет цветов – отметив, что это подарок от
любимого мужчины.
Роскошные пионы и мурлыкающая от удовольствия Виктория Боня
– такой снимок ждал подписчиков блога телеведущей в Instagram. Боня обожает эти цветы – и,
судя по подписи к снимку, того, кто их подарил.
"Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть
лучше?!!! #муррр", – написала Виктория.
Имени своего избранника Виктория Боня так и не раскрыла. До
сих пор она только намекала на то, что снова не одинока. Однако так прямо
высказалась о своем возлюбленном впервые.
Виктория Боня была замужем один раз – за бизнесменом Алексом
Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину-Летицию. После развода с
предпринимателем девочка осталась с матерью, но и у отца гостит частенько.
После расставания со Смерфитом у был роман с
французским миллиардером Пьером Андюраном. Отношения длились недолго и
завершились скандалом. После этого о романах телеведущей были только слухи -
никаких конкретных имен, а сама звезда лишь недавно намекнула, что у нее появился бойфренд.
Недавно выложила в микроблог видео с дочерью, катающейся верхом. Среди подписчиков нашлись критики, которые начали давать рекомендации по обучению верховой езде. Телезвезда отреагировала весьма жестко, заметив, что Анджелина сама может поучить кого угодно, как ездить на лошади.