Смена в учреждении Хабаровского края до сих пор не закрыта. Пожар в лагере Холдоми у нес четыре детские жизни, но на данный момент в нем еще остаются более 190 подопечных.

Смена в учреждении Хабаровского края до сих пор не закрыта. Пожар в лагере "Холдоми" у нес четыре детские жизни, но на данный момент в нем еще остаются более 190 подопечных.Двое детей, пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми", сейчас в больнице. Об их самочувствии рассказала помощница губернатора Хабаровского края Надежда Томченко. Состояние ребят оценивается как удовлетворительное."На данный момент дети находятся в Хабаровске. Их транспортировали в детскую краевую больницу. Они находятся под наблюдением врачей... У детей было зафиксировано отравление угарным газом", – цитирует чиновницу телеканал По словам помощницы Сергея Фургала, их планировали отправить из Комсомольска в Хабаровск санавиацией вместе с родителями. Но родственники пока дали письменное согласие только на транспортировку.Надежда Томченко отметила, что оставшихся после пожара в лагере "Холдоми" детей начали забирать родители. Как пояснили в администрации Солнечного района Хабаровского края, смену не закрыли, потому что сотрудники лагеря ждут указаний своего руководства.Администрация, а также правительство края рекомендовали закрыть лагерь и смену. В больнице и на месте работают психологи. В районе введен режим ЧС.Напомним, произошел 22 июля. В момент происшествия там находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из 26 палаток полностью сгорели 20.