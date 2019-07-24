Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram новый пост. Главными участниками ролика стали ее избранник и их дочь.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram новый пост. Главными участниками ролика стали ее избранник и их дочь.На видео запечатлен умилительный момент из повседневной жизни супругов. Сначала в кадре появляется трехлетняя Ника, которая начинает напевать песенку про кошку Тэслу, которую сама сочинила. Звездный отец поддержал малышку и начал ей подпевать, играя на рояли.Вскоре присоединилась и Юлия, продемонстрировав свои вокальные способности. Но ее лица не было видно, так как именно она была в роли оператора в тот момент.Проскурякова рассказала, что кошка Тэсла – выдуманный персонаж. Ника придумала его сама."В отличии от Мяукника Тэсла все-таки чуть-чуть говорит и даже поет. Мяукник же только мяукал и никогда, по признанию Ники, не мог говорить", – пояснила актриса.Отметим, девочка обожает папины репетиции и никогда не пропускает их. Семейный сбор у рояля, чтобы спеть, уже превратился в своего рода семейную традицию. До этого они часто пели про кота Мяукника, но теперь, благодаря малышке, у них появился новый герой.К слову, поклонникам очень понравилось и песня, и ее исполнение."Смотрим ваши Stories с удовольствием, минутка умиления!", "Вас слушать одно удовольствие, честное слово", "Песню надо в народ!", "В вашем доме столько счастья, любви и смеха! Приятно смотреть на вас!", – признавались восторженные фанаты.