В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил туристов из России, Норвегии и Польши. 25 человек получили травмы. Инцидент произошел в провинции Анталья. Автобус съехал с дороги, после чего перевернулся.

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил туристов из России, Норвегии и Польши. 25 человек получили травмы.Инцидент произошел в провинции Анталья. Автобус съехал с дороги, после чего перевернулся, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на турецкие СМИ.ДТП случилось во вторник вечером, 23 июля. Большинство пассажиров травмированы из-за осколков стекла. Пострадавшие направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.Представитель российского генконсульства в Анталье сообщил, что среди раненых в ДТП граждан России нет.