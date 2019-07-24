Они вскрывали автомобили специально подготовленными ключами
Они вскрывали автомобили специально подготовленными ключами
Юношу из Владимира подозревают в совершении серии преступлений. Весной и летом этого года в полицию поступило несколько сообщений о кражах из машин и об угонах автомобилей. Некоторые транспортные средства угоняли с места парковки и оставляли на других улицах города.
19-летнего подозреваемого задержали. Он во всем признался, пояснив, что, действуя совместно со своим 17-летним приятелем, вскрывал автомобили специально подготовленными ключами.
Сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.