Они вскрывали автомобили специально подготовленными ключами

Они вскрывали автомобили специально подготовленными ключамиЮношу из Владимира подозревают в совершении серии преступлений. Весной и летом этого года в полицию поступило несколько сообщений о кражах из машин и об угонах автомобилей. Некоторые транспортные средства угоняли с места парковки и оставляли на других улицах города.19-летнего подозреваемого задержали. Он во всем признался, пояснив, что, действуя совместно со своим 17-летним приятелем, вскрывал автомобили специально подготовленными ключами.Сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.