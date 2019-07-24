В Прямом эфире пройти детектор лжи согласились знаменитый шахматист Владимир Кравченко и его бывшая жена Наталья Ушакова. В последние годы между ними идет война за детей. Шахматист заявил, что Наталья, пытаясь отобрать сына, напала на него с нецензурной бранью и едва не выколола глаза.

В "Прямом эфире" пройти детектор лжи согласились знаменитый шахматист Владимир Кравченко и его бывшая жена Наталья Ушакова. В последние годы между ними идет война за детей.Поначалу, в 2010 году, когда они только поженились, казалось, в их семье все хорошо. Родилась дочь. А потом Кравченко стал изводить ее ревностью и поднимал на нее руку.Когда Наталья была беременна вторым ребенком, он, по словам Ушаковой, тоже ее бил, поэтому она решила уйти от Владимира.В 2014 году они развелись, но когда через бывшая жена привела в дом нового мужа, ревность вновь обуяла шахматиста.Он решил отобрать у Натальи сына, и в ход пошли не только жестокие обвинения друг друга во всех смертных грехах, но даже рукоприкладство – причем, не исключено, что даже по отношению к ребенку.По крайней мере, шахматист уверяет, что его детей в семье бывшей жены бьют, а Наталья не понимает, откуда у сына взялись следы побоев после того, как он оказался с отцом.При этом Кравченко обвиняет бывшую жену в клевете и покушении. Шахматист заявил, что Наталья, пытаясь отобрать сына, напала на него с нецензурной бранью и едва не выколола глаза.У Ушаковой – другая трактовка события. Это она после стычки из-за сына попала в больницу с ушибами живота.Была ли записана на камеры наблюдения эта схватка? Удастся ли Наталье вернуть сына, и есть ли корыстный умысел у ее нового мужа? Что говорит о бывшей невестке мать Кравченко? И что показал детектор лжи?О боях знаменитого шахматиста с бывшей женой – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".