Активисты Гринписа перекрыли проезжую часть на пути следования кортежа нового премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Лондоне.

Активисты Гринписа перекрыли проезжую часть на пути следования кортежа нового премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Лондоне, сообщает The Sun.Семь экологов в красных футболках выстроились в цепочку на проезжей части, преградив кортежу путь в Букингемский дворец. Полицейские из эскорта быстро устранили помеху, но в этот момент к "Ягуару" Джонсона подбежали еще два активиста с растяжкой "Климат в опасности". На этом "выступление" и завершилось, поскольку машина премьера резко тронулась с места и уехала.Сегодня Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Соединенного Королевства, уступив кресло Борису Джонсону, которому теперь предстоит сформировать кабинет министров.