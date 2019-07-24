Неизвестные грабители совершили нападение на парижское жилье бывшего министра экономики Франции Тьери Бретона. Они заперли его вместе с женой в туалете, а также унесли поживы более чем на 55 тысяч евро.

Неизвестные грабители совершили нападение на парижское жилье бывшего министра экономики Франции Тьери Бретона. Они заперли его вместе с женой в туалете, а также унесли поживы более чем на 55 тысяч евро.Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал France info. Бывший министр экономики вместе с супругой уже спали, в то время как двое неизвестных, одетых в черное, ворвались к ним в жилье. После этого они начали избивать мужчину и женщину. Большая часть ударов пришлась им по лицу.Затем грабители стали угрожать Тьери Бретону пистолетом, требуя открыть сейф, в котором хранились украшения. В итоге экс-министр подчинился воле злоумышленников и отдал им драгоценности. После этого его вместе с супругой закрыли в туалете. Пока чета находилась в заточении, преступники продолжили поиск жилья на наличие ценных вещей. Закончив свои дела, они пустились в бега.Общая стоимость наживы грабителей составила 55 тысяч евро. В числе украденного браслет с бриллиантами, а также слиток золота. Столичные правоохранители занимаются расследованием преступления.В настоящее время Тьери Бретон возглавляет французскую корпорацию Atos, которая специализируется на ИТ-консалтинге и производстве серверов.В мае 2019 года у женщины-политика злоумышленники украли алмаз стоимостью 45 миллионов евро. Они обманули ее, представившись экспертами по оценке драгоценностей.