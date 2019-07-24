Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Соединенного Королевства после передачи прошения об отставке британской королеве Елизавете II.

Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Соединенного Королевства после передачи прошения об отставке британской королеве Елизавете II.Как передает ТАСС, данный шаг состоялся в ходе аудиенции в Букингемский дворец у британского монарха, куда Мэй прибыла по традиции, чтобы сообщить королеве о своем решении — Елизавета II приняла отставку. В ближайшее время королева поручит Джонсону формирование нового правительства, о составе которого он сообщит вечером.Мэй покинула здание парламента под аплодисменты депутатов, при этом член Консервативной партии хлопали стоя. Во время своего последнего выступления в качестве главы правительства Мэй сообщила, что рада назначению Бориса Джонсона на ее должность, подчеркнув, что верит в то, что он справится с работой и воплотит в жизнь выбор британских подданных.В ответ конкурент Джонсона лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что у Джонсона нет полномочий от народа и призвал провести всеобщие выборы, но это предложение Мэй не поддержала.После отставки Мэй с поста лидера правящей Консервативной партии, Джонсон выиграл 23 июля партийные выборы и автоматически стал премьер-министром Великобритании. Сменив на посту Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.Ее карьера завершилась после трех безуспешных попыток заручиться поддержкой Палаты общин в отношении ее соглашения об условиях выхода Соединенного королевства из Евросоюза, что заставило ее 24 мая объявить о своей отставке с поста лидера тори.