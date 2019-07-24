Поправки в законодательство, регулирующие торговлю алкоголем в жилых домах, Госдума может принять в первом чтении в сентябре или октябре. Ускорить рассмотрение законопроекта призвали участники дискуссионной площадки Единой России Благополучие человека, заседание которой прошло в Москве вместе с федеральным проектом Трезвая Россия.

Поправки в законодательство, регулирующие торговлю алкоголем в жилых домах, Госдума может принять в первом чтении в сентябре или октябре. Ускорить рассмотрение законопроекта призвали участники дискуссионной площадки "Единой России" "Благополучие человека", заседание которой прошло в Москве вместе с федеральным проектом "Трезвая Россия".Нормативно-правовой акт был разработан членами фракции"Единая Россия" в нижней палате парламента. По словам депутатаГосдумы, секретаря генсовета партии Ольги Баталиной, единороссы ставят задачупринять законопроект в течение осенней сессии.По ее словами, документ установит минимальные требования кплощади торговых точек, расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем."Самое главное – он вернет полномочия регионам вводить самостоятельнодополнительные ограничения, исходя из своих региональных особенностей,масштабов населенного пункта", – отметила парламентарий.Важно, что жители сами получат возможность влиять напроцесс. На основе решения собрания собственников жилья региональные властимогут принимать различные ограничительные меры. "Рассчитываем, что вближайшее время, до первого чтения, представители законодательных собраний своиинициативы нам направят", – сказала Баталина.Парламентарий напомнила, что с 2017 года у регионов нетполномочий ограничивать деятельность "наливаек". При этом к работеподобных точек общественного питания поступает много жалоб, рассказала она.Люди в своих обращениях выражают недовольство бесконечнымшумом и нарушением общественного порядка, а также указывают на продажиконтрафактной продукции. При этом такие точки зачастую расположены рядом сдетскими площадками.Закон должен максимально защищать граждан, но при этомучитывать интересы добросовестных предпринимателей, которые не должны страдатьот избыточного регулирования на федеральном уровне, подчеркнул Баталина.В свою очередь руководитель общероссийского проекта"Трезвая Россия" Султан Хамзаев рассказал, что граждане направили вадрес проекта более 15 тысяч обращений с просьбой отреагировать на ситуацию с"наливайками". "Мы можем ответственно заявить, что 7 из 10 подобныхорганизаций торгуют нелегальным алкоголем. а 5 из 10 – продают алкогольдетям", – сказал он.При введении ограничений необходимо думать о соблюдениибаланса, отметила вице-президент "Опоры России", глава экспертногосовета дискуссионной площадки партии "Лидерство и развитие" МаринаБлудян. Она напомнила, что в сфере торговли алкоголем занято 25% российскихпредпринимателей.Важно не ограничивать деятельность легальных заведений,подчеркнула она. Блудян предложила оценить эффект от введения ограничений внекоторых регионах. Таким субъектом Федерации может стать Удмуртия.К борьбе с нарушениями антиалкогольного законодательствастоит привлекать активных граждан, уверена координатор площадки "ЕдинойРоссии" "Благополучие человека", ректор РГСУ Наталья Починок. Поее мнению, необходимо предоставить больше полномочий народным дружинам, имеющимсоответствующий статус и необходимую подготовку.