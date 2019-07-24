Поправки в законодательство, регулирующие торговлю алкоголем в жилых домах, Госдума может принять в первом чтении в сентябре или октябре. Ускорить рассмотрение законопроекта призвали участники дискуссионной площадки Единой России Благополучие человека, заседание которой прошло в Москве вместе с федеральным проектом Трезвая Россия.
Поправки в законодательство, регулирующие торговлю алкоголем в жилых домах, Госдума может принять в первом чтении в сентябре или октябре. Ускорить рассмотрение законопроекта призвали участники дискуссионной площадки "Единой России" "Благополучие человека", заседание которой прошло в Москве вместе с федеральным проектом "Трезвая Россия".
Нормативно-правовой акт был разработан членами фракции
"Единая Россия" в нижней палате парламента. По словам депутата
Госдумы, секретаря генсовета партии Ольги Баталиной, единороссы ставят задачу
принять законопроект в течение осенней сессии.
По ее словами, документ установит минимальные требования к
площади торговых точек, расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем.
"Самое главное – он вернет полномочия регионам вводить самостоятельно
дополнительные ограничения, исходя из своих региональных особенностей,
масштабов населенного пункта", – отметила парламентарий.
Важно, что жители сами получат возможность влиять на
процесс. На основе решения собрания собственников жилья региональные власти
могут принимать различные ограничительные меры. "Рассчитываем, что в
ближайшее время, до первого чтения, представители законодательных собраний свои
инициативы нам направят", – сказала Баталина.
Парламентарий напомнила, что с 2017 года у регионов нет
полномочий ограничивать деятельность "наливаек". При этом к работе
подобных точек общественного питания поступает много жалоб, рассказала она.
Люди в своих обращениях выражают недовольство бесконечным
шумом и нарушением общественного порядка, а также указывают на продажи
контрафактной продукции. При этом такие точки зачастую расположены рядом с
детскими площадками.
Закон должен максимально защищать граждан, но при этом
учитывать интересы добросовестных предпринимателей, которые не должны страдать
от избыточного регулирования на федеральном уровне, подчеркнул Баталина.
В свою очередь руководитель общероссийского проекта
"Трезвая Россия" Султан Хамзаев рассказал, что граждане направили в
адрес проекта более 15 тысяч обращений с просьбой отреагировать на ситуацию с
"наливайками". "Мы можем ответственно заявить, что 7 из 10 подобных
организаций торгуют нелегальным алкоголем. а 5 из 10 – продают алкоголь
детям", – сказал он.
При введении ограничений необходимо думать о соблюдении
баланса, отметила вице-президент "Опоры России", глава экспертного
совета дискуссионной площадки партии "Лидерство и развитие" Марина
Блудян. Она напомнила, что в сфере торговли алкоголем занято 25% российских
предпринимателей.
Важно не ограничивать деятельность легальных заведений,
подчеркнула она. Блудян предложила оценить эффект от введения ограничений в
некоторых регионах. Таким субъектом Федерации может стать Удмуртия.
К борьбе с нарушениями антиалкогольного законодательства
стоит привлекать активных граждан, уверена координатор площадки "Единой
России" "Благополучие человека", ректор РГСУ Наталья Починок. По
ее мнению, необходимо предоставить больше полномочий народным дружинам, имеющим
соответствующий статус и необходимую подготовку.