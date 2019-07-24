Прах известного российского журналиста Сергея Доренко развеяли над городом Керчью, как он и завещал. Последнюю волю семья усопшего выполнила на рассвете на горе Митридад. Было очень тихо и спокойно, написала вдова Юлия Доренко в социальной сети Instagram.

Прах известного российского журналиста Сергея Доренко развеяли над городом Керчью, как он и завещал. Последнюю волю семья усопшего выполнила на рассвете на горе Митридад. Было очень тихо и спокойно, написала вдова Юлия Доренко в социальной сети Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramСегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву». Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать — «вот и всё». Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчасПубликация от Юлия Доренко (@i.dorenko) 24 Июл 2019 в 3:12 PDTТакже она вспомнила, как Сергей сказал ей, что если им будет лень ехать в Керчь, то можно будет спустить его прах в канализацию, а он сам как-нибудь доплывет до города в Крыму.Напомним, Сергей Леонидович Доренко ушел их жизни 9 мая 2019 года. Он ехал на мотоцикле по столичной улице Земляной вал, когда ему стало плохо. Журналист потерял управление и упал. Бригада скорой помощи успела доставить Доренко в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.Сергей Доренко родился в 1959 году. Журналистскую карьеру начал 1985 году: работал в программе "Время", на радио "Эхо Москвы", в "Русской службе новостей", а в 2014 году возглавил станцию "Говорит Москва".