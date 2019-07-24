Телеведущая устроила эротическую фотосессию на природе. Анфиса Чехова поделилась с поклонниками снимком в Instagram.

Телеведущая устроила эротическую фотосессию на природе. Анфиса Чехова поделилась с поклонниками снимком в Instagram.Фото сделано в лесу: обнаженная звезда с распущенными волосами позирует спиной к камере. При этом она держит под уздцы двух холеных мускулистых лошадей. Анфиса Чехова дополнила снимок лирическим стихотворением собственного сочинения.Менее чем за сутки публикация собрала более 40 тысяч лайков и множество комментариев. Пользователи соцсети бурно отреагировали на фото ведущей в обнаженном виде.Многие поклонники восхитились формами Анфисы и ее тонкой талией. Некоторые сравнили ее с императрицей Екатериной Великой, пишет ."Такие красивые женщины действительно бывают, а не только на картинках любовных романов. Вы прекрасны", "Непорочная нагота! Картина маслом. Богиня!", "Нимфа!" – осыпали комплиментами знаменитость фолловеры.Не обошлось и без критических замечаний: "Вот только для этого и годна – без трусов фоткаться", "Как разведетесь, девчонки-артистки, так начинаете наготу всему миру показывать. Женщина интересна целомудрием..."Кстати, гордится тем, что смогла похудеть. Ранее звезда рассказала, что ее красоту высоко ценят друзья: ведущую неоднократно сравнивали с Дженнифер Лопес и Мэрилин Монро.