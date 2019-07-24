Полузащитник французского Монако и сборной России Александр Головин принял участие в съемках нового промо-видео, в котором он вместе со своими одноклубниками презентует комплект выездной формы монегасков на предстоящий сезон.

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин принял участие в съемках нового промо-видео, в котором он вместе со своими одноклубниками презентует комплект выездной формы монегасков на предстоящий сезон.Экипировка, предназначенная для гостевых матчей команды, выполнена в черном цвете с золотыми элементами, которыми выполнены логотипы клуба и спонсоров, а также фамилии и номера футболистов.