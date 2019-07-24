Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободыОктябрьский районный суд города Владимира вынес приговор 40-летнему гражданину РФ и Германии. Его признали виновным в продаже наркотиков.В ноябре 2017 года мужчина и его сообщница вступили в преступный сговор. Получая информацию о месте нахождения оптовой партии синтетических наркотиков, подельники организовывали тайники во Владимире.Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщницу осудили к 6 годам лишения свободы.