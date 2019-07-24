Тамара Гвердцители была замужем трижды. От первого брака у нее есть 33-летний сын Сандро Кахабришвили. О жизни наследника певица поведала во время Славянского базара в Витебске в эксклюзивном интервью Дни.ру.

Тамара Гвердцители была замужем трижды. От первого брака у нее есть 33-летний сын Сандро Кахабришвили. О жизни наследника певица поведала во время "Славянского базара в Витебске" в эксклюзивном интервью "Дни.ру".Сын певицы с юных лет старался во всем поддержать знаменитую мать. Он ждал ее с гастролей, учился отлично в школе. После второго замужества Тамары Михайловны стал учиться в Соединных Штатах. Получив аттестат, уехал получать образование в Лондон."Мой сын – историк, – он сейчас завершает учебу (University of the Arts London, факультет Mass Media and Culture – Прим. ред.) и скоро уже начнет работать, – говорит Гвердцители. – Он может читать лекции, кроме того, пишет книгу и научные труды. Сандро – человек научного склада ума, очень образованный, грамотный, эрудированный. Он знает грузинский и русский языки, но лучше всего говорит по-английский"."После получения диплома сын планирует жить на две страны – и в Соединенном Королевстве, и в России, – продолжает Тамара. – Мне нравится, что он выбрал этот путь, эту профессию".При этом певица не сожалеет, что сын не связал, как она сама, жизнь с музыкой. "У него хороший слух и голос, но он не был морально готов выступать, не хотел выходить на сцену", – пояснила певица.Сын Тамары Гвердцители пока не женат. "Но я его не тороплю, – улыбается артистка. – Кто-то рано обзаводится семьей, а кто-то не спешит. Хотя девушка у Сандро есть, да и к внукам я давно уже морально готова".