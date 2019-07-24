В Западной Сибири введен режим черного неба. Из-за лесных пожаров в Приангарье и Красноярском крае территории нескольких регионов оказались буквально окутаны густым смогом. В настоящий момент площадь возгораний выросла до одного миллиона гектаров.

В Западной Сибири введен режим "черного неба". Из-за лесных пожаров в Приангарье и Красноярском крае территории нескольких регионов оказались буквально окутаны густым смогом. В настоящий момент площадь возгораний выросла до одного миллиона гектаров. Из-за неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению в атмосфере вредных примесей, предприятия снизят количество выбросов на 15-20 процентов.В Омске к постоянным выбросам в воздух вредных веществ прибавилась еще одна проблема: густой туман здесь не отступает ни днем, ни ночью. Пожары в Иркутской области и Красноярском крае стали настоящим стихийным бедствием. Дым уже успел распространиться почти по всей Сибири. Гарь быстро разносится из-за ветра. Накануне режим "черного неба" ввели в Кемерово, чтобы не усугублять и без этого тяжелую обстановку.Главную опасность смог представляет для людей, имеющих заболевания дыхательных путей. Также в группе риска – старики, дети и беременные женщины. В эти дни значительно возросло число вызовов "скорой помощи" — поступает более тысячи обращений в сутки, сообщает ГТРК "Иртыш".МЧС предупреждает: в этот период необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. Даже людям, не имеющих больших проблем со здоровьем, рекомендуется пить больше воды и по возможности не проветривать помещения.