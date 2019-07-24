Российские дипломаты поддерживают связь с корейскими коллегами — для скорейшего освобождения наших моряков, задержанных властями КНДР. Из 17 членов экипажа сахалинского сейнера, двое — граждане Южной Кореи, остальные — россияне. Ранее сегодня в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что моряков отпустят домой, если проверка экипажа и судна не выявит нарушений. Задержали сейнер ещё 17 июля. Якобы за нарушение границ.

Российские дипломаты поддерживают связь с корейскими коллегами — для скорейшего освобождения наших моряков, задержанных властями КНДР. Из 17 членов экипажа сахалинского сейнера, двое — граждане Южной Кореи, остальные — россияне. Ранее сегодня в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что моряков отпустят домой, если проверка экипажа и судна не выявит нарушений. Задержали сейнер ещё 17 июля. Якобы за нарушение границ.Российское рыболовецкое судно "Сянхойлинь-8", а в переводе с корейского "Сахалин-8", от самого острова находится за 1000 морских миль. Сейчас 17 членов экипажа, из которых 15 граждан нашей страны, находятся в КНДР. За неделю морская история, стала предметом дипломатических переговоров.И вот первый результат: "С учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ", — сообщили в посольстве КНДР в Москве.Как говорят моряки, семидневный штиль сменился попутным ветром. Ведь только накануне нашим дипломатам все-таки удалось встретиться с экипажем задержанного судна."Все члены экипажа здоровы. В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании. Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки. На настоящий момент капитан признал, что была совершена навигационная ошибка", — сообщила Наталья Носкова пресс-атташе посольства РФ в КНДР.В ночь на 17 июля сейнер, принадлежащий Северо-Восточной рыболовной компании, отплыл из южнокорейского порта Сокчо в район традиционного промысла в Японском море. Захват произошел примерно в 55 морских милях от территории КНДР. В настоящее время судно находится в порту города Вонсан."В ситуации сейчас разбираются компетентные органы. Важно оказать поддержку моряком, которые попали в затруднительную ситуацию и нашим сахалинским трем морякам, в том числе ", — рассказал Сергей Будкин, заместитель губернатора Сахалинской области.По официальной версии северокорейской погранслужбы причина ареста — якобы нарушение правил въезда в страну."В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи", — проинформировал общественность Сергей Седлер, заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании.По словам судовладельцев, температура на борту судна сейчас плюс 30–35 градусов. Никого из рыбаков не выпускают даже на палубу. Допрашивают и обыскивают экипаж два раза в день."Одна из причин задержания — незнание моряками, что морское территориальное пространство КНДР составляет 50 миль. Оно было нарушено по незнанию", — отметил Петр Осичанский, президент Дальневосточной ассоциации моряков.Ведь в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве территориальными водами считается 12 морских миль от берега. А в КНДР зоной военного охранения считают все 50. По мнению экспертов, морская коллизия и стала причиной задержания экипажа.Морская практика показывает, что подобные инциденты случаются, однако разрешаются достаточно быстро. Так в 2016 году пограничники КНДР задержали российское спортивное судно "Элфин", которое возвращалось с соревнований в южнокорейском Пусане. Его отконвоировали в один из северокорейских портов, но вскоре отпустили.А в июне этого года пограничники попытались остановить российскую яхту "Андиамо". Позже судно освободили, и оно вернулось в порт Находка. Сейчас российские дипломаты делают все возможное для освобождения экипажа судна "Сахалин-8".