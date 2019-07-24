Такого жители города еще не видели.

На сайте IvanovoNews появилось видео, в котором демонстрируется инновационный метод борьбы с подтоплениями.Появившееся в соцсетях видео снято на перекрестке улицы Марии Рябиной с улицей Красногвардейской. Видно, что рабочий в униформе вычерпывает воду из огромной лужи с помощью небольшой кружки.Ливневая канализация города несовершенна и после каждого сильного дождя жители выкладывают в городские группы ролики, в которых демонстрируется насколько затоплены улицы.