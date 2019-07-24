С территории России вывезли более 1,2 тысяч кубометров пиломатериалов на сумму превышающую 4 миллиона рублей

С территории России вывезли более 1,2 тысяч кубометров пиломатериалов на сумму превышающую 4 миллиона рублейКовровскую таможенницу обвиняют в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.В УФСБ России по Владимирской области сообщают, что Фёдорова, будучи должностным лицом, с 2016 по 2018 год разрешила выпуск 25 таможенных деклараций, допустив тем самым незаконный вывоз с территории России более 1,2 тысяч кубометров пиломатериалов на сумму превышающую 4 миллиона рублей.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.