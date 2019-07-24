Полузащитник Реми Кабелля сменит Сент-Этьен на Краснодар. 29-летний француз в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с бронзовыми призерами чемпионата России.

Полузащитник Реми Кабелля сменит "Сент-Этьен" на "Краснодар". 29-летний француз в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с бронзовыми призерами чемпионата России.Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы согласовали сделку. В ближайшее время Кабелля станет футболистом "Краснодара". Накануне проходила информация, что "Сент-Этьен" оценил игрока в 10 миллионов евро.Реми Кабелля выступал за "Монпелье", в составе которого он выигрывал чемпионат Франции, , английский "Ньюкасл" и "Марселя". В 2018 "Сент-Этьен" приобрел полузащитника за 6 миллионов евро. На счету Реми четыре матча в составе сборной Франции.