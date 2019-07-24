Ксения Собчак целовалась в туалете ресторана. Партнером светской львицы в провокационном видео выступил мужчина – который, как отметили комментаторы, выглядит куда лучше Константина Богомолова.

Ксения Собчак целовалась в туалете ресторана. Партнеромсветской львицы в провокационном видео выступил мужчина – который, как отметиликомментаторы, выглядит куда лучше Константина Богомолова.Ксения Собчак оказалась в популярном ресторане в компании журналистаМихаила Зыгаря. Это давний друг Собчак, который был редактором ее авторскойпрограммы на телеканале "Дождь". Визит, как это водится у светскойльвицы, приобрел скандальный оттенок: в Сети появилось видео из туалетазаведения.Михаил Зыгарь и Ксения Собчак позируют перед зеркалом, ихнимало не смущает унитаз на заднем фоне. Журналист и телеведущая вытягиваютгубы уточкой и чмокают Видео подписано: "Встретились в туалете ресторана,поцеловали зеркало".Провокационный ролик появился и в блоге светской хроники "Комсомольскойправды". Его сопровождает шутливаяподпись. "Похоже, Богомолов – не последняя остановка Ксении Анатольевны?",– отметили в редакции.Комментаоры заметили, что кавалер Собчак "куда интересней Богомолова". "Какая же она дешевка!", "Видать у Богомолова размерчик не подошол", – пишут пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Напомним, на днях выложила ролик с КонстантиномБогомоловым. Режиссеру исполнилось 44 года, и возлюбленная его поздравила. Видео,предположительно, снято за границей. Улыбающаяся Собчак нежно целует Богомоловав щеку.Подписчики пришли в восторг от нежностей влюбленных. Однако некоторые решили, что выложила это видео назло бывшему мужу, актеру Максиму Виторгану. Тот недавно разместил в микроблоге фотографию своей новой возлюбленной, молодой актрисы Нино Нинидзе.