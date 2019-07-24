Ксения Собчак целовалась в туалете ресторана. Партнером
светской львицы в провокационном видео выступил мужчина – который, как отметили
комментаторы, выглядит куда лучше Константина Богомолова.
Ксения Собчак целовалась в туалете ресторана. Партнером
светской львицы в провокационном видео выступил мужчина – который, как отметили
комментаторы, выглядит куда лучше Константина Богомолова.
Ксения Собчак оказалась в популярном ресторане в компании журналиста
Михаила Зыгаря. Это давний друг Собчак, который был редактором ее авторской
программы на телеканале "Дождь". Визит, как это водится у светской
львицы, приобрел скандальный оттенок: в Сети появилось видео из туалета
заведения.
Михаил Зыгарь и Ксения Собчак позируют перед зеркалом, их
нимало не смущает унитаз на заднем фоне. Журналист и телеведущая вытягивают
губы уточкой и чмокают Видео подписано: "Встретились в туалете ресторана,
поцеловали зеркало".
Провокационный ролик появился и в блоге светской хроники "Комсомольской
правды". Его сопровождает шутливая
подпись. "Похоже, Богомолов – не последняя остановка Ксении Анатольевны?",
– отметили в редакции.
Комментаоры заметили, что кавалер Собчак "куда интересней Богомолова". "Какая же она дешевка!", "Видать у Богомолова размерчик не подошол", – пишут пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Напомним, на днях выложила ролик с Константином
Богомоловым. Режиссеру исполнилось 44 года, и возлюбленная его поздравила. Видео,
предположительно, снято за границей. Улыбающаяся Собчак нежно целует Богомолова
в щеку.
Подписчики пришли в восторг от нежностей влюбленных. Однако некоторые решили, что выложила это видео назло бывшему мужу, актеру Максиму Виторгану. Тот недавно разместил в микроблоге фотографию своей новой возлюбленной, молодой актрисы Нино Нинидзе.