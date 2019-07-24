Родительница Леди Гаги Синтия Джерманотта отказалась давать интервью российским журналистам. Но те, в свою очередь, не отчаялись и нашли выход из ситуации.

Родительница Леди ГагиСинтия Джерманоттаотказалась давать интервью российским журналистам. Но те, в свою очередь, не отчаялись и нашли выход из ситуации.Информацию о расставании Купера и Шейк выудили у мамы певицы сотрудники салона красоты, когда та пришла делать прическу. Они попросили журналистов не беспокоить Джерманотту во время процедуры и разузнали все сами.Стилисты задали ей вопрос, как она относится к тому, что Гага разбила гражданский брак Ирины Шейк. Синтия ответила: "Во всем всегда виноваты мужчины".Судя по всему, мама Гаги подразумевала именно Купера. Скорее всего, она считает его крайним в этой ситуации.Отметим, в середине июля Брэдли удалось договориться с Ириной о совместной опеке над дочкой Леей. Вскоре после этого он забрал малышку к себе, а Шейк, пользуясь случаем, максимально сконцентрировалась на работе. Сейчас актриса снимается для глянцевых журналов и участвует в различных рекламных проектах.Напомним, после расставания Ирины и Брэдли кумиры топ-модели начали атаковать американскую певицу-разлучницу в комментариях на ее личной странице в Instagram. В травле участвовали не только пользователи Сети, но и большая часть звезд российского шоу-бизнеса.