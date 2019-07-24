Примадонна отечественной эстрады позволила себе немного расслабиться. Алла Пугачева отпустила двусмысленную шутку, за что получила нагоняй.

Примадонна отечественной эстрады позволила себе немногорасслабиться. Алла Пугачева отпустила двусмысленную шутку, за что получила нагоняй.Супруг артистки Максим Галкин опубликовал в личном Instagramвидеозапись. В кадре Алла Пугачева и Лайма Вайкуле ведут непринужденную беседу.Внезапно Примадонна выдает остроту, которая шокирует всех присутствующих,а особенно Максима Галкина. После Пугачева и Вайкуле объясняют свое странноеповедение воздействием алкоголя.Отметим, что выходка поддатой Аллы Борисовны пришлась по вкусу невсем. Некоторым интернет-обывателям она показалась неуместной, недостойнойПримадонны российской сцены."Маразм двух дур. Но никто не отменяет великолепие и талантПугачевой. Но всему свое время. Надо уйти с достоинством, не уподобляясь этойбесталанной Вайкуле", "Ой, ****, вот уж во истину – старые клячи", "Как Аллалюбит оголять свое плечо))). Наверное думает, что это очень сексуально. А насамом деле, смешно это выглядит. Хоть бы кто ей открыл глаза, что этонеприлично, всему свое время. А ее время уже давно прошло (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущаются пользователи Сети.Между тем были и те, кто не увидел в поведении ничего криминального. Некоторые поклонники назвали остроты артисткиневинными."Алла и Лайма здесь выглядят превосходно.Браво", "Улубнуласьи посмеялась вместе с Аллой и Лаймой, получилось очень легко и по житейские,прям как все мы", "Да пусть порезвятся старушки,вспомнят ,какими были вмолодости.!!! Жалко. Шло ли!!!?", "Пусть бабульки резвятся, жалко чтоли? Плевать им на наши мнения. Живут в свое удовольствие. Правильно делают.Жизнь одна и то уже кончается", – вступились поклонники за .