Примадонна отечественной эстрады позволила себе немного
расслабиться. Алла Пугачева отпустила двусмысленную шутку, за что получила нагоняй.
Примадонна отечественной эстрады позволила себе немного
расслабиться. Алла Пугачева отпустила двусмысленную шутку, за что получила нагоняй.
Супруг артистки Максим Галкин опубликовал в личном Instagram
видеозапись. В кадре Алла Пугачева и Лайма Вайкуле ведут непринужденную беседу.
Внезапно Примадонна выдает остроту, которая шокирует всех присутствующих,
а особенно Максима Галкина. После Пугачева и Вайкуле объясняют свое странное
поведение воздействием алкоголя.
Отметим, что выходка поддатой Аллы Борисовны пришлась по вкусу не
всем. Некоторым интернет-обывателям она показалась неуместной, недостойной
Примадонны российской сцены.
"Маразм двух дур. Но никто не отменяет великолепие и талант
Пугачевой. Но всему свое время. Надо уйти с достоинством, не уподобляясь этой
бесталанной Вайкуле", "Ой, ****, вот уж во истину – старые клячи", "Как Алла
любит оголять свое плечо))). Наверное думает, что это очень сексуально. А на
самом деле, смешно это выглядит. Хоть бы кто ей открыл глаза, что это
неприлично, всему свое время. А ее время уже давно прошло (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущаются пользователи Сети.
Между тем были и те, кто не увидел в поведении ничего криминального. Некоторые поклонники назвали остроты артистки
невинными.
"Алла и Лайма здесь выглядят превосходно.Браво", "Улубнулась
и посмеялась вместе с Аллой и Лаймой, получилось очень легко и по житейские,
прям как все мы", "Да пусть порезвятся старушки,вспомнят ,какими были в
молодости.!!! Жалко. Шло ли!!!?", "Пусть бабульки резвятся, жалко что
ли? Плевать им на наши мнения. Живут в свое удовольствие. Правильно делают.
Жизнь одна и то уже кончается", – вступились поклонники за .