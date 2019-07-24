В Судьбе человека актриса Марина Яковлева рассказывает о сумасшедшей любви, которая ее поглотила целиком. Это была любовь к Андрею Ростоцкому. Однако закончился их брак жестоким предательством. Потом она еще раз наступила на те же грабли, но в итоге научилась жить, как живется.

В "Судьбе человека" актриса Марина Яковлева рассказывает о "сумасшедшей" любви, которая ее поглотила целиком. Это была любовь к Андрею Ростоцкому.Их свадьба в свое время наделала в творческой среде немало шума: она – девочка из Сибири, он — москвич из аристократической семьи. Хотя сама Марина была уверена, что они – идеальная пара.Именно для такой большой любви воспитанная в строгих правилах "провинциалка", став студенткой ГИТИСа, берегла свою честь, отбиваясь от приставаний мужчин, порой, даже кулаками.С Ростоцким Яковлева познакомилась на озвучании картины "Сцены из семейной жизни", и Андрей очень быстро сделал ей предложение. Казалось, это – союз на всю жизнь.Но, признается актриса, счастливы были они только первый год совместной жизни. Правда, рушиться все стало довольно быстро: многочисленные гастроли, звонки поклонниц, сообщавших Марине о романах мужа.Однажды Яковлева не выдержала – решила посоветоваться с подругой, как ей поступить? Подруга рекомендовала развестись, и Марина последовала этому совету.Тогда же ей пришлось пережить страшный удар: не только предательство Ростоцкого, но и коварство "подруги": именно к ней после развода ушел Андрей.По ее признанию, от рокового шага и желания не жить больше ее спасла только работа.А через несколько лет в ее жизни появился Валерий Сторожик. В этом браке Марина родила двух сыновей, но в их браке были "все те же грабли" – измены, к тому же "приправленные" агрессивным поведением мужа.Спустя годы судьба их свела вновь – по иронии судьбы, в картине "Была любовь", которая вышла на экраны в 2010 году, Яковлева и Сторожик сыграли супругов.Как повел себя во время съемок бывший муж Яковлевой? Что почувствовала она, узнав о гибели Ростоцкого? Как содействовала его примирению с родителями, когда только стала женой Андрея?Какой совет, оказавший влияние на дальнейшую профессиональную судьбу актрисы, дал ей тогда еще студент Школы-студии МХАТ Александр Васильев? За что однажды толкнула Олега Янковского? И как пережила непростые 1990-е?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – актриса Марина Яковлева.