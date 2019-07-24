Украинская певица Таисия Повалий, часто выступающая в России, собирается дать грандиозный концерт в Киеве. Однако некоторые ее соотечественники отреагировали на это известие странно, да еще и недобрым словом упомянули скончавшегося в прошлом году Иосифа Кобзона.

Украинская певица Таисия Повалий, часто выступающая в России, собирается дать грандиозный концерт в Киеве. Однако некоторые ее соотечественники отреагировали на это известие странно, да еще и недобрым словом упомянули скончавшегося в прошлом году Иосифа Кобзона.Певица рассказала, что хочет достойно отметить предстоящее 55-летие. "В плане – праздничный концерт в Киеве", – цитирует артистку Также она добавила, что не скрывает свой возраст, но ощущает себя максимум на 25 лет.Перед предстоящим концертом Таисия Повалий намерена набраться сил и хорошенько отдохнуть. Украинцы же новости о приезде исполнительницы оказались не рады. В Сети некоторые из них оставили резкие комментарии, устроив грязный скандал. Кроме того, они втянули в него покойного Иосифа Кобзона."Нові обличчя" не могут без старых! Хочу старые лица, которых этих не хотели... Мы еще хлебнем!", "Верните все как было", "Не! Полный комплект будет, если с того света вернуть Кобзона", – высказались соотечественники певицы.Напомним, что умер 30 августа 2018 года в одной из московских клиник, где проходил лечение и некоторое время находился в коме. Похоронили народного артиста 2 сентября на Востряковском кладбище столицы, рядом с матерью.Как писали "Дни.ру", в мае текущего года в Москве состоялась церемония открытия бюста . Монумент появился перед главным входом Института театрального искусства Кобзона.