Скандальное выступление металл-группы Metallica до сих пор находится в эпицентре внимания. На него отреагировал экс-гитарист Кино Юрий Каспарян.

Скандальное выступление металл-группы Metallica до сих пор находится в эпицентре внимания. На него отреагировал экс-гитарист "Кино" Юрий Каспарян.23 июля состоялся концерт проекта "Симфоническое кино" в Доме музыки. Его автором является Каспарян.Так, во время выступления, бывший участник одной из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов исполнил песню Enter Sandman.Это стало своего рода ответом на выходку Metallica.Тем временем, комментируя произошедшее, Юрий предположил, что американские металлисты выбрали композицию "Группа крови", потому что им ее представили как "самую популярную песню" в стране. Он добавил, что музыкантам удалось исполнить ее достаточно похоже.А вот бас-гитарист "Кино" Игорь Тихомиров не оценил поступок Metallica. Он считает, что выступление было смешным и назвал его весьма корявым авторским прочтением."Они потратили много времени на заучивание русского текста, но не смогли снять примитивные гитарные аккорды", – высказался экс-участник группы "Кино".Напомним, группа Metallica во выступалана столичном стадионе "Лужники" 21 июля. Во время своего они внезапно отступили от традиционного сет-листа и спели композицию Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке.