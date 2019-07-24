Многие города на востоке страны заволокло мглой. Жуткие кадры появились в соцсетях и СМИ Алтая и Южного Урала. Дым сюда прилетел от пожаров, бушующих в Сибири. Люди жалуются на едкий и вонючий смог и просят ввести режим ЧС. Специалисты МЧС и Роспотребнадзора говорят, что пока все в норме.

Многие города на востоке страны заволокло "мглой". Жуткие кадры появились в соцсетях и СМИ Сибири и Южного Урала. Люди жалуются на едкий и "вонючий "смог.Накануне сообщалось, что "режим черного неба" был введен в Барнауле и Бийске: Алтайский край уже неделю задыхается от дыма лесных пожаров, бушующих в Сибири.Теперь "мгла" распространяется западнее: 24 июля фото- и видеокадры "городов-призраков" публикуют жители Челябинской и Свердловской областей.Специалисты регионального управления Роспотребнадзора после жалоб жителей ряда районов Екатеринбурга выехали на замеры воздуха и пообещали, что результаты станут известны в течение дня.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от E1.RU (@e1.news) 23 Июл 2019 в 8:54 PDTО смоге и запахе, похожем на горящий торф или мусор, жалуются и жители Первоуральска.При этом в администрации Екатеринбурга сообщили, что по данным территориального центра мониторинга окружающей среды пожаров в границах города нет, а загрязнение воздуха в норме, передает РИА Новости.Региональный главк МЧС, со своей стороны, пояснил, что дымка над Екатеринбургом образовалась в воздухе утром 24 июля из-за влажности и слабого ветра, но превышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.В спасательном ведомстве подтверждают, что природных и техногенных пожаров в Екатеринбурге и его окрестностях нет, но оперативные группы МЧС проводят объезд и мониторинг ситуации на торфяниках.Тем временем, после смены ветра в ХМАО рассеялся дым из-за горящих в Красноярском крае лесов.В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС сообщили, что специалисты Роспотребнадзора проводили замеры воздух и превышения содержания вредных веществ не выявили.В Югре площадь четырех лесных пожаров составляет 533 гектара, в Красноярском крае — почти 846 тысяч гектаров.Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет: основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы.Синоптики поясняют: в этом регионе длительное время не было дождей и жарко, а температура воздуха держится на отметке плюс 30 градусов. При этом наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.По прогнозу метеорологов, улучшения обстановки можно ожидать через 1-2 дня.Тем не менее, в регионах Сибири, где наблюдаются задымление и запах гари, в том случае, если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, могут ввести режим чрезвычайной ситуации.Об этом в среду сообщил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.