Певица Натали откровенно рассказала о личной жизни. Популярная исполнительница раскрыла секрет долгосрочных отношений.

Певица Натали откровенно рассказала о личной жизни. Популярная исполнительница раскрыла секрет долгосрочных отношений.Певица Натали (настоящее имя Наталья Рудина) замужем почти 28 лет. Супругу Александру артистка подарила троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения. Популярная исполнительница убеждена, что все меняется со временем, а чтобы сохранить долгосрочные отношения нужно быть независимыми людьми со своим кругом увлечений.Но и многое зависит от женщины. "Образ у меня интересный – Саше нравится видеть меня разной. Наверное, мужчину это в принципе волнует", – сделала вывод Натали. Немаловажную роль в союзе мужчины и женщины играют дети. Певица рассказала о неожиданной реакции мужа на каждое ее сообщение о беременности: "Саша ведь никогда не просил наследников. Когда родился первый, он даже не думал, что может быть больше, так как сам – единственный в семье, эгоистик такой. Теперь трое сыновей – так получилось, я его как-то уговаривала. Каждый раз круглые глаза делал: "Откуда?"отметила, что лишь на третьем ребенке муж "расслабился" – почувствовал себя отцом. Речи о дочери не идет. "Когда родился Женя, поняла, насколько все гармонично. Сама ведь психологически отталкивала от себя дочку. Боялась профессией задушить ее психику. Все-таки работа дает много побочных эффектов, но у мальчишек нет со мной прямого сравнения. Девочке тяжелее было бы расти с популярной мамашей", – цитирует Натали .