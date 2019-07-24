24.07.2019

2019-07-24 10:00:37

На МКАД опрокинулся грузовик с химикатами

На 61-м километре МКАД

опрокинулся перевозивший 21 тонну химикатов грузовик. Машина везла сульфат алюминия-аммония. По предварительной информации, содержимое вытекло на землю.



На месте ЧП работают оперативные службы, пишет "". Напомним, что сульфат алюминия-аммония используют для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения.