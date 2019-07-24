Злоумышленники незаконно проникли на территорию строительной площадки и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, похитили имущество, после чего скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лосиноостровский задержали двоих ранее судимых приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в краже строительных инструментов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратился представитель строительной организации, расположенной на Шушенской улице. Он рассказал, что со строительной площадки было похищено оборудование.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на улице Летчика Бабушкина. Полицейскими установлено, что злоумышленники незаконно проникли на территорию строительной площадки и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, похитили имущество, после чего скрылись. Часть похищенного имущество они успели продать.Следствием ОМВД России по Лосиноостровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29