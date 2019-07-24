24.07.2019

2019-07-24 11:20:22

На сотрудника МЧС завели уголовное дело после трагедии детском лагере в Холдоми

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудника МЧС. Его подозревают в халатности, которая могла привести к пожару в детском лагере "Холдоми".



Уточняется, что фигурант дела был там на плановых учениях в июле 2019 года. Тогда были выявлены нарушения, связанные с пожарной безопасностью. Однако подозреваемый не принял никаких действий, чтобы руководство "Холдоми" исправило ситуацию. Напомним, что трагические события произошли в лагере "Холдоми" в ночь на 23 июля. Вспыхнувший пожар уничтожил 20 палаток, в которых находились дети. Всего в лагере отдыхали 189 ребят, пишет телеканал "".