Одинокий отдых пианистки породил немало слухов. Виталине
Цымбалюк-Романовской пришлось внести некоторую ясность.
"Одинокий" отдых пианистки породил немало слухов. Виталине
Цымбалюк-Романовской пришлось внести некоторую ясность.
Знаменитость объяснила журналистам, почему уехала в Сочи
одна. Цымбалюк-Романовская отметила, что в ее отношениях с певцом Прохором
Шаляпиным ничего не изменилось, более того, парочка готовит сюрприз фанатам.
"У нас с Прохором все обычно, стабильно. Пусть все отдыхают
спокойно. После отпуска мы соберемся и чем-нибудь порадуем", – цитирует
Виталину .
Отметим, на днях подписчики обратили внимание, что на
фотографиях, которые пианистка постит с курорта, она в полном одиночестве. Интернет-обыватели
пришли к выводу, что в отношениях Виталины и Прохора не все гладко.
Цымбалюк-Романовская объяснила отсутствие Шаляпина рядом рабочей
необходимостью. Якобы певец занят на съемках прогноза погоды на одном из
федеральных каналов. После Виталина не удержалась и дала еще один повод для
сплетен. "Он не жених, а будущий отец", – подметила пианистка,
отвечая поклонникам.
Пользователи Сети остались в недоумении. Часть из них предположила,
что в интересном положении или в скором времени собирается
забеременеть. Другие же вспомнили многострадальную экс-зазнобу Прохора Шаляпина
– Татьяну Гудзеву, которая на днях родила сына.
Татьяна уверяет, что отцом ее
ребенка является певец, однако тот родство с малышом отрицает. Возлюбленный уже
потребовал от бывшей избранницы согласие на проведение ДНК-экспертизы.