Одинокий отдых пианистки породил немало слухов. Виталине Цымбалюк-Романовской пришлось внести некоторую ясность.

"Одинокий" отдых пианистки породил немало слухов. ВиталинеЦымбалюк-Романовской пришлось внести некоторую ясность.Знаменитость объяснила журналистам, почему уехала в Сочиодна. Цымбалюк-Романовская отметила, что в ее отношениях с певцом ПрохоромШаляпиным ничего не изменилось, более того, парочка готовит сюрприз фанатам."У нас с Прохором все обычно, стабильно. Пусть все отдыхаютспокойно. После отпуска мы соберемся и чем-нибудь порадуем", – цитируетВиталину .Отметим, на днях подписчики обратили внимание, что нафотографиях, которые пианистка постит с курорта, она в полном одиночестве. Интернет-обывателипришли к выводу, что в отношениях Виталины и Прохора не все гладко.Цымбалюк-Романовская объяснила отсутствие Шаляпина рядом рабочейнеобходимостью. Якобы певец занят на съемках прогноза погоды на одном изфедеральных каналов. После Виталина не удержалась и дала еще один повод длясплетен. "Он не жених, а будущий отец", – подметила пианистка,отвечая поклонникам.Пользователи Сети остались в недоумении. Часть из них предположила,что в интересном положении или в скором времени собираетсязабеременеть. Другие же вспомнили многострадальную экс-зазнобу Прохора Шаляпина– Татьяну Гудзеву, которая на днях родила сына.Татьяна уверяет, что отцом ееребенка является певец, однако тот родство с малышом отрицает. Возлюбленный ужепотребовал от бывшей избранницы согласие на проведение ДНК-экспертизы.