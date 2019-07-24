Британцы уверены, что королевскую семью в скором времени ждет пополнение. Они с нетерпением ждут, когда Кейт Миддлтон объявит о четвертой беременности.

Британцы уверены, что королевскую семью в скором времени ждет пополнение. Они с нетерпением ждут, когда Кейт Миддлтон объявит о четвертой беременности.В СМИ не прекращаются слухи об интересном положении герцогини Кембриджской. Говорят, что она одержима желанием родить еще одного наследника. Якобы, Кейт Миддлтон хочет пойти по стопам королевы Елизаветы, став матерью четверых детей.Недавно слухи о беременности жены принца Уильяма получили новое подтверждение. В начале июля она появилась в туго обтягивающем фигуру зеленом платье на одной из финальных игр Уимблдонского турнира. Поклонники углядели у Кейт Миддлтон небольшой живот, передаетНарод жаждет нажиться на четвертой беременности герцогини Кембриджской. Так, букмекеры уже начали принимать от британцев ставки по этому поводу. Многие уверены, что уже осенью этого года объявит о том, что ждет ребенка.Напомним, супруга принца Уильяма весной 2018 года стала мамой в третий раз, родив сына Луи. Вскоре после рождения малыша вернулась к своим королевским обязанностям. При этом она предпочитает сама воспитывать троих детей.